Kasus Beras Oplosan, Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal

Ali Mubarkah, Jurnalis · Rabu 16 Juli 2025 17:59 WIB
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau dikenal Titiek Soeharto meminta kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk menindak tegas perusahan nakal yang mengoplos beras karena merugikan rakyat. Tindakan tegas tersebut untuk memberikan efek jera.
 
Pernyataan ini disampaikan Titiek saat rapat dengar pendapat bersama Menteri Pertanian di ruang rapat Komisi IV, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

(ali)

