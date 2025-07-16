...

Prabowo Deal Sama Trump, PDIP Protes Keras: Gimana Kalau Nanti China Juga Minta?!

Deivor Ismanto, Jurnalis · Rabu 16 Juli 2025 17:51 WIB
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/7). Adapun agenda rapat ialah laporan keuangan kemendag 2024 dan RKA RKP Kemendag 2026.
 
Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto menyoroti, kesepakatan negosiasi perdagangan antara Presiden Prabowo dan Trump. Kesepakatan pembebasan biaya impor barang AS dikhawatirkan akan diikuti permintaan dari negara lain semisal China yang mana akan membahayakan pasar Indonesia.
 
