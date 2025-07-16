...

KERAS! Darmadi PDIP Ngegas ke Mendag Singgung Anggaran Disunat Prabowo: Bapak Ini Lemah!

Deivor Ismanto, Jurnalis · Rabu 16 Juli 2025 17:25 WIB
Komisi VI DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7). Agenda rapat membahas laporan keuangan Kemendag tahun 2024 dan RKA RKP tahun 2026.
 
Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menyoroti pemangkasan pagu indikatif Kemendag menjadi Rp1,1 triliun. Ia menyebut anggaran itu terlalu kecil untuk kementerian sekelas perdagangan. 
 
“Saya kasihan, bagaimana Kemendag bisa bergerak maksimal dengan anggaran segitu?” ujarnya. Darmadi khawatir posisi Kemendag makin lemah, padahal perannya krusial dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan pasar nasional.
 
