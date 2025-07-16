Komisi IV DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7). Isu beras oplosan jadi sorotan panas dalam pertemuan tersebut.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mendesak Kementan agar tak hanya menghukum pengusaha nakal, tapi juga membenahi sistem tata niaga pangan nasional. Ia bahkan melontarkan kekhawatiran serius: “Jangan-jangan semua produk pangan kita oplosan!”

(dev)

Follow Berita Okezone di Google News