Aksi Nyata Pahlawan Kebaikan Bersama MNC Peduli untuk Penderita Katarak

Feri Usmawan, Jurnalis · Rabu 02 Juli 2025 18:55 WIB
Munajar dan Hanno Permana tetap bekerja demi keluarga, meski usia tak lagi muda dan penglihatan makin kabur karena katarak. 
 
Lewat program Operasi Katarak Gratis dari MNC Peduli, kini mereka kembali melihat dunia, bekerja dengan aman, dan menatap hidup dengan harapan baru. 
 
Aksi nyata para Pahlawan Kebaikan membuktikan: saat kita peduli, perubahan bisa terjadi.  www.mncpeduli.org

