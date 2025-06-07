Vadel Badjideh menyatakan kesiapannya menghadapi Nikita Mirzani dalam persidangan. Lewat kuasa hukumnya, Oya Abdul Malik, Vadel bahkan mengungkapkan keinginannya untuk segera duduk di ruang sidang dan bertatap muka langsung dengan Nikita.

Menurut Oya, kliennya sudah menantikan momen ini sejak lama. Vadel merasa perlu menyampaikan sesuatu secara langsung kepada Nikita Mirzani di depan majelis hakim.

Baca Artikel: Razman Arif Nasution Tegas Dukung Vadel Badjideh Hadapi Nikita Mirzani

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News