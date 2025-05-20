...

Taklukkan Batas, Endang Raih Mimpi Haji Bersama Suami

Ramdani Bur, Jurnalis · Selasa 20 Mei 2025 11:01 WIB
A A A
Keikhlasan dan ketegaran sering lahir dari ujian berat seperti yang dialami Endang Tri Nurniningsih (60). Tiga bulan setelah mendaftar haji bersama suami, ia mengalami kecelakaan dan harus merelakan kaki kirinya diamputasi.
 
Peristiwa itu terjadi pada 2012 saat Endang, guru PAUD di Pekalongan mengalami kecelakaan motor dalam perjalanan ke UPT Dinas Pendidikan. Meski kehilangan kaki, ia tetap semangat menjalani profesinya sebagai pendidik.
 
Kini, 12 tahun setelah cobaan itu, Endang berhasil menunaikan ibadah haji bersama sang suami, Khuya’i, pensiunan pegawai TU SMA. Mereka tergabung dalam kloter 22 Embarkasi Solo (SOC 22) dan telah melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram.
 
Kisah Endang menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk meraih mimpi.
 
Reporter: Ramdani Bur 
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini