Keikhlasan dan ketegaran sering lahir dari ujian berat seperti yang dialami Endang Tri Nurniningsih (60). Tiga bulan setelah mendaftar haji bersama suami, ia mengalami kecelakaan dan harus merelakan kaki kirinya diamputasi.

Peristiwa itu terjadi pada 2012 saat Endang, guru PAUD di Pekalongan mengalami kecelakaan motor dalam perjalanan ke UPT Dinas Pendidikan. Meski kehilangan kaki, ia tetap semangat menjalani profesinya sebagai pendidik.

Kini, 12 tahun setelah cobaan itu, Endang berhasil menunaikan ibadah haji bersama sang suami, Khuya’i, pensiunan pegawai TU SMA. Mereka tergabung dalam kloter 22 Embarkasi Solo (SOC 22) dan telah melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram.

Kisah Endang menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk meraih mimpi.

Reporter: Ramdani Bur

(rns)

