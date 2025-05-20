...

Diperiksa Selama Satu Jam, Jokowi Keluar dari Bareskrim Polri

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 20 Mei 2025 11:57 WIB
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo rampung menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan ijazah palsu, Selasa (20/5/2025). 
 
Hanya satu jam berada di dalam, Jokowi keluar dari Gedung Awaloedin Djamin sekira pukul 10.45 WIB didampingi pengacara dan ajudannya.
 
Sebelumnya, Jokowi tiba pukul 09.43 WIB mengenakan kopiah hitam dan batik coklat. Ia langsung masuk ruang penyidik tanpa banyak bicara, hanya tersenyum ke arah media. 
 
Usai pemeriksaan, Jokowi memberi pernyataan singkat kepada awak media.
 
Reporter: Ari Sandita 
 

(rns)

