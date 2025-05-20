Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bareskrim Polri, Selasa (20/5/2025). Kedatanganya untuk menjalani pemeriksaan terkait aduan dugaan ijazah palsu. Ia datang sekitar pukul 09.42 WIB didampingi kuasa hukumnya Yakup Hasibuan.

Pemeriksaan ini menindaklanjuti laporan TPUA dan pengaduan Eggi Sudjana. Sebelumnya, tim kuasa hukum telah menyerahkan ijazah asli Jokowi ke penyidik pada 9 Mei 2025.

Polisi memeriksa 26 saksi dari staf, alumni UGM, SMA Negeri 6 Surakarta, hingga pejabat KPU. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan April 2025.

Reporter: Ari Sandita

Baca artikel: Jokowi Bakal Diperiksa Bareskrim Polri Terkait Ijazah Palsu Hari Ini

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News