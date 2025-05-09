...

Sangat Disayangkan Scallop Danny Terlalu Matang | MasterChef Indonesia

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Jum'at 09 Mei 2025 14:10 WIB
Selamat datang di Channel MasterChef Indonesia Season 12. 
 
Chef Juna, Chef Rudy Choirudin & Chef Renatta Moeloek akan mencari siapa yang pantas menjadi the next MasterChef Indonesia Season 12!
 
Kompetisi memasak terbesar yang pastinya sayang untuk kamu lewatkan! Jadi siapa kontestan favoritmu pada season ini?
 
SAKSIKAN! MasterChef Indonesia Season 12 Mulai Sabtu & Minggu Pukul 15.45 WIB hanya di RCTI!
 
 
 

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

