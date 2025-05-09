Chef Juna & istrinya memasak empat potong ayam untuk para judges, namun Chef Juna mengatakan kalau Danny terlalu irit memasak ayamnya dan buat para judges tidak bisa nambah.

Selamat datang di Channel MasterChef Indonesia Season 12.

Chef Juna, Chef Rudy Choirudin & Chef Renatta Moeloek akan mencari siapa yang pantas menjadi the next MasterChef Indonesia Season 12!

Kompetisi memasak terbesar yang pastinya sayang untuk kamu lewatkan! Jadi siapa kontestan favoritmu pada season ini?

SAKSIKAN! MasterChef Indonesia Season 12 Mulai Sabtu & Minggu Pukul 15.45 WIB hanya di RCTI!

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News