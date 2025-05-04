Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan mata pelajaran mengenai artificial intelligence (AI) akan masuk ke kurikulum SD, SMP, SMA, dan SMK mulai tahun ajaran baru.

Gibran menyebutkan, rencana memasukkan mata pelajaran AI ke kurikulum sekolah itu sudah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

"Beberapa hari lalu kita ratas dengan Pak Menteri Pendidikan juga. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga," ujar Gibran di kampus Binus University, Jumat (2/5/2025), dikutip dari YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.

(fru)

