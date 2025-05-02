Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

“Atas saran dari pimpinan buruh, saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK,” kata Prabowo.

“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” tambahnya.

