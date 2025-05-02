...

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Jum'at 02 Mei 2025 11:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan aktivis buruh Marsinah menjadi pahlawan nasional. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). 
 
"Saya tanya, 'kalian ada saran nggak coba kalian berembug usulkan pahlawan dari kaum buruh'," kata Prabowo.
 
"Mereka sampaikan 'pak, bagaimana kalau Marsinah Pak?' Marsinah jadi pahlawan nasional, asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh saya akan mendukung Marsinah akan menjadi pahlawan nasional," tutur Prabowo.
 

