Roy Suryo menceritakan cikal bakal polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut dia, hal itu bermula sejak 2013 dari obrolan Mahfud MD dan Jokowi.

"Jadi sebenarnya sejak 2013, Jokowi sempat ditanya tokoh nasional termasuk Pak Mahfud soal IPK. Pak Mahfud bilang IPK 3,8, terus Pak Jokowi berkelakar di bawah 2. Lalu muncul pertanyaan kok bisa lulus IPK di bawah 2, apalagi dari Gadjah Mada," kata Roy Suryo.

(fru)

