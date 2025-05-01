...

Di Hadapan Buruh, Begini Canda Presiden Prabowo untuk Kapolri dan Panglima TNI

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 12:16 WIB
Presiden Prabowo Subianto melemparkan candaan terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden menyinggung nama Kapolri dan Panglima TNI yang keduanya memiliki nama belakang Prabowo Subianto.
 
Candaan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas, Jakarta Pusat. Mulanya, Prabowo menyapa seluruh tamu yang hadir.
 
“Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakeranjang gitu. Kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto,” kata Prabowo, Kamis (1/5/2025).
 
Prabowo kemudian berkelakar nama Kapolri dan Panglima TNI yang memiliki nama belakangnya.
 
“Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto, Presidennya Prabowo Subianto. Wah ini alamat ngga diganti-ganti ini Kapolri dan Panglima,” canda Prabowo disambut tawa para tamu termasuk Kapolri dan Panglima TNI.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
 

(rns)

