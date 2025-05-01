...

Laporkan 5 Nama, Jokowi Perlihatkan Ijazah SD hingga UGM ke Polda Metro Jaya | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 10:51 WIB
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menyerahkan dan menunjukkan secara langsung dokumen ijazah pendidikannya saat membuat laporan di Polda Metro Jaya. Kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan, menyampaikan bahwa seluruh ijazah tersebut telah diperlihatkan kepada penyelidik sebagai bagian dari proses klarifikasi.
 
"Jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya di UGM, semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik," kata Yakup di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
 

