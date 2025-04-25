Penyanyi cantik Windy Yunita diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, pada 24 April 2025. Kepada awak media, dia membantah menerima uang atau barang titipan dari Hasbi.

Mantan personel grup Pasto tersebut melaporkan Ahmad Dhani atas dugaan tindak diskriminasi ras dan etnis serta pelanggaran UU ITE ke Bareskrim Polri, pada 23 April 2025.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer mengamuk setelah keberadaannya tak dianggap oleh karyawan perusahaan tour & travel di Pekanbaru, Riau, pada 23 April 2025.

Rumor bergabungnya Jens Raven ke Timnas Indonesia U-23 bermula dari pertemuannya dengan Gerald Vanenburg. Pelatih 61 tahun itu tampak membagikan pertemuannya dengan Jens lewat akun Instagram pribadinya.

Seorang pria viral di media sosial karena memperingatkan bahaya mengonsumsi seblak berlebihan. Pria itu menegaskan, seblak bukan makanan sehat karena bisa memicu ragam penyakit.

