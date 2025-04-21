...

PSSI Bakal Gelar TC Jelang Laga Timnas Indonesia vs China | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Senin 21 April 2025 19:10 WIB
PSSI berencana menggelar pemusatan latihan (TC) singkat di Indonesia jelang menjamu Timnas China, pada 5 Juni mendatang. Hal itu dilakukan demi membantu pemain yang mayoritas bermain di Eropa untuk beradaptasi dengan iklim Indonesia.
 
Namun Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga belum bisa memastikan di mana pemusatan latihan itu akan dilakukan. Namun ia menegaskan, PSSI akan memilih tempat terbaik bagi para pemain Timnas Indonesia.
 
Laga kontra China akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada 5 Juni 2025, pukul 20.45 WIB. Para pemain Timnas Indonesia diperkirakan akan melakukan pemusatan latihan 5 hari sebelum pertandingan.
 
Karena sebagian besar liga Eropa selesai pada akhir Mei 2025, maka para pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Benua Bira bisa langsung bergabung usai menyelesaikan kewajibannya di klub masing-masing.
 
Host: Ramdani Bur
 

(rns)

