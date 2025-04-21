Mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menanggapi rencana Presiden Prabowo mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia. Ma'ruf menilai, wacana evakuasi warga Gaza bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Indonesia.

Gitaris Band Seringai Ricky Siahaan meninggal dunia setelah menyelesaikan konser bersama Seringai di Tokyo, Jepang, pada 19 April 2025. Kabar duka itu, pertama kali diungkap oleh komika Soleh Solihun di platform X.

Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto telah menggelar negosiasi dengan perwakilan United States Trade Representative dan Secretary of Commerce di Amerika Serikat.

PSSI berencana menggelar pemusatan latihan (TC) singkat di Indonesia jelang menjamu Timnas China, pada 5 Juni mendatang. Hal itu dilakukan demi membantu pemain yang mayoritas bermain di Eropa untuk beradaptasi dengan iklim Indonesia.

Host: Ramdani Bur

(rns)

