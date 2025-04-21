...

Korban Pelecehan Seksual Harus Berani Speak Up, Begini Caranya | MORNING ZONE

Siska Maria Eviline, Jurnalis · Senin 21 April 2025 11:00 WIB
Morning Zone edisi Senin, 21 April 2025 bersama Praktisi Hukum, Pablo Benua membahas maraknya aksi pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter terkuak ke publik. Hal ini terjadi di beberapa kota di waktu yang hampir bersamaan.
 
Meski banyak orang yang meremehkan atau memandang sebelah mata korban pelecehan yang tidak secara terang-terangan melawan pelakunya dengan berbagai tuduhan, pada kenyataannya untuk melawan pada kondisi tersebut memang tidak mudah.
 
Tidak hanya pada perempuan, pada laki-laki pun kondisi tersebut bisa terjadi. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu hal yang membuat ia sangat ketakutan, khawatir, panik dan cemas luar biasa, misalnya pada kasus perampokan, orang tersebut bisa jadi hanya diam mematung, menuruti apa pun yang diminta dan akal sehatnya atau tubuhnya tidak berjalan sebagai mana mestinya, meski pada dasarnya ia tahu apa yang semestinya dilakukan ketika kejadiannya sudah berlalu.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Siska Maria Eviline
 

(fru)

