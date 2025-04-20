...

Ajak Jemaah Haji Doakan Palestina di Tanah Suci, Menag Nasaruddin: Mereka Saudara Kita

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 20 April 2025 14:48 WIB
Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengingatkan jemaah haji agar turut mendoakan kemerdekaan Palestina.
 
"Kalau sudah sampai di Tanah Suci, jangan egois. Apa maksudnya? Jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat," ujarnya di hadapan ribuan calon jemaah haji saat pembukaan Manasik Haji Nasional 2025 yang digelar di Jakarta Timur pada Sabtu (19/4). 
 
"Doakan Palestina juga, itu kan saudara kita juga yang dizalimi oleh tetangganya, Israel," tambahnya.
 
 
 

