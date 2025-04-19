...

AS Naikkan Tarif Dagang Indonesia hingga 47 Persen, Menko Airlangga Bilang Begini | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 19 April 2025 11:15 WIB
Pemerintah Amerika Serikat melalui tarif Trump membuat berbagai negara termasuk Indonesia pusing. Pasalnya, berbagai tarif impor produk perdagangan menjadi lebih mahal. Bahkan, untuk Indonesia, tarif impor untuk tekstil, garmen, dan udang bisa mencapai 47 persen. 
 
“Dengan berlakunya tarif tambahan sebesar 10 persen selama 90 hari, maka tarif rata-rata Indonesia, khususnya di sektor tekstil dan garmen yang sebelumnya berada antara 10 hingga 37 persen dengan diberlakukannya tambahan 10 persen, maka tarifnya itu menjadi (47 persen)," kata Menko Airlangga Hartarto melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (18/4/2025).
 
 

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

