Pemerintah Amerika Serikat melalui tarif Trump membuat berbagai negara termasuk Indonesia pusing. Pasalnya, berbagai tarif impor produk perdagangan menjadi lebih mahal. Bahkan, untuk Indonesia, tarif impor untuk tekstil, garmen, dan udang bisa mencapai 47 persen.

“Dengan berlakunya tarif tambahan sebesar 10 persen selama 90 hari, maka tarif rata-rata Indonesia, khususnya di sektor tekstil dan garmen yang sebelumnya berada antara 10 hingga 37 persen dengan diberlakukannya tambahan 10 persen, maka tarifnya itu menjadi (47 persen)," kata Menko Airlangga Hartarto melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (18/4/2025).

(fru)

