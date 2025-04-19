...

Presiden Prabowo Bahas Pemeliharaan Jalan Daerah hingga Regulasinya dengan Komisi V | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 19 April 2025 10:00 WIB
Jajaran pimpinan Komisi V DPR menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan bahwa pertemuan itu banyak membahas sektor infrastruktur. Lasarus menuturkan pihaknya juga membicarakan soal perlunya meningkatkan kemantapan pembangunan jalan daerah. 
 
"Yang kedua, pembangunan jalan daerah. Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90%, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40% di jalan kabupaten dan 60% di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola inpres, namanya nanti ada inpres jalan daerah," kata Lasarus di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/04/2025).
 

