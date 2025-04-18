...

Ini PR Timnas Indonesia U-17 Sebelum Arungi Piala Dunia U-17 | MORNING ZONE

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Jum'at 18 April 2025 10:30 WIB
Morning Zone edisi Jumat, 18 April 2025 membahas kekalahan telak Timnas Indonesia U-17 usai lawan Korea Utara menjadi PR besar jelang Piala Dunia U-17.  
 
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, membeberkan pekerjaan rumah (PR) jelang Piala Dunia U-17 2025. Hal itu harus diselesaikan agar bisa bersaing di turnamen akbar tersebut.
 
Timnas Indonesia U-17 tersingkir dari Piala Asia U-17 2025 setelah dikalahkan Timnas Korea Utara U-17 dengan skor 0-6 di perempatfinal. Laga itu berlangsung di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Senin 14 April 2025 malam WIB.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Wikanto Arungbudoyo 
 

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

