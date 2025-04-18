Morning Zone edisi Jumat, 18 April 2025 membahas kekalahan telak Timnas Indonesia U-17 usai lawan Korea Utara menjadi PR besar jelang Piala Dunia U-17.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, membeberkan pekerjaan rumah (PR) jelang Piala Dunia U-17 2025. Hal itu harus diselesaikan agar bisa bersaing di turnamen akbar tersebut.

Timnas Indonesia U-17 tersingkir dari Piala Asia U-17 2025 setelah dikalahkan Timnas Korea Utara U-17 dengan skor 0-6 di perempatfinal. Laga itu berlangsung di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Senin 14 April 2025 malam WIB.

Host: Andry Susanto

Co Host: Wikanto Arungbudoyo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News