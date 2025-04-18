Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso berencana melakukan deregulasi kebijakan impor dan ekspor. Hal ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor.

"Ada nanti deregulasi kebijakan. Kalau yang di Kemendag itu kan deregulasinya terkait kebijakan impor, kebijakan ekspor,” kata Budi dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

(fru)

