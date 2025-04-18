Menko Airlangga Hartarto meyakinkan jika rencana menambah impor produk pangan seperti gandum, kacang kedelai, dan susu kacang kedelai dari Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu program swasembada RI.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga di sela kunjungan diplomatik ke AS guna menegosiasi tarif impor Trump. "Kita tidak akan mengganggu program swasembada, sehingga swasembada pangan sama sekali tidak terganggu dengan apa yang direncanakan dibeli dari Amerika Serikat," janji Airlangga dari Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (18/4/2025).

Adapun rencana menambah impor gandum menjadi salah satu opsi tawaran RI guna merayu AS agar mau menurunkan tarif impor terhadap sekurangnya 20 produk unggulan Indonesia.

(fru)

