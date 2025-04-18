Ketua MPR dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengemukakan pandangannya terkait kemungkinan adanya pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Menurut Muzani, interaksi politik antara dua tokoh nasional tersebut merupakan indikasi positif yang dapat berkontribusi terhadap stabilitas dan rekonsiliasi politik di Tanah Air.

(fru)

