Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengisyaratkan akan adanya reshuffle dalam struktur kepengurusan paratainya. Menurut Bahlil, sistem pergantian pengurus di partai politik adalah hal yang wajar dan bisa dilakukan kapan pun.

"Tadi dalam pidato saya, saya katakan bahwa Golkar dalam rangka menuju konsolidasi itu bisa saja melakukan pergantian pengurus atau perpindahan pengurus dan itu adalah hal yang biasa-biasa saja dalam partai politik," kata Bahlil kata Bahlil saat konferensi pers usai acara Halalbihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

