Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (PM) Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/4/2025). Prabowo didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Denis Manturov tiba di Istana Merdeka pukul 14.00 WIB dan langsung disambut oleh Prabowo. Tampak jajaran menteri turut menyambut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Tedy Indra Wijaya.

Pertemuan tersebut membahas soal penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, khususnya di pariwisata dan investasi.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News