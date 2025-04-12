Penyanyi senior Indonesia, Ibu Vina Panduwinata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Ina menghadiri rumah duka almarhumah Ibu Titiek Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/4/2025) malam.
Dalam keterangannya, beliau menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam serta mengenang almarhumah sebagai sosok teladan dan sumber inspirasi yang telah memberikan motivasi untuk terus berkarya di industri hiburan nasional.
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow