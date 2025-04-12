Penyanyi senior Indonesia, Ibu Vina Panduwinata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Ina menghadiri rumah duka almarhumah Ibu Titiek Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/4/2025) malam.

Dalam keterangannya, beliau menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam serta mengenang almarhumah sebagai sosok teladan dan sumber inspirasi yang telah memberikan motivasi untuk terus berkarya di industri hiburan nasional.

