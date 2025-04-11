...

Sambut NPC, Wapres Gibran Bahas Persiapan World Abilitysport Games 2025

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 11 April 2025 16:54 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Komite Paralimpiade Nasional atau National Paralympic Committee (NPC) Indonesia di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta, Kamis (10/4/2025). 
 
Dengan didampingi Wamenpora RI Taufik Hidayat, Gibran menerima langsung Ketua Umum NPC Indonesia. 
 
"Saya mendampingi Wapres Gibran menerima audiensi dari NPC. Dengan Pak Senny Marbun, kita membahas terkait persiapan World Abilitysport Games 2025. Dimana kita akan menjadi tuan rumah yang diadakan tanggal 11 sampai 21 September tahun ini," kata Taufik Hidayat.
 

