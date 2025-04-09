Morning Zone edisi Rabu 9 April 2025 bersama Redaktur Okezone.com Fahmi Firdaus dengan dipandu Host Andry Susanto. Dalam kesempatan ini dibahas lolosnya Timnas Indonesia U-17 ke Piala Dunia U-17.

Timnas Indonesia U-17 berhasil mencetak sejarah pertama kalinya lolos Piala Dunia U-17 lewat jalur kualifikasi. Sejarah itu tercipta usai Garuda Asia memastikan diri lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

Ya, tim asuhan Nova Arianto itu memastikan diri lolos fase grup Piala Asia U-17 2025 usai mengunci kemenangan 4-1 atas Yaman U-17 di matchday kedua Grup C, pada Senin 7 April 2025 malam WIB.

Host: Fahmi Firdaus

(fru)

