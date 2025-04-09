Para juri memuji Malrani akan kematangan salmon yang luar biasa, namun sedikit tambahan dari chef Juna jikalau lebih sempurna jika kulit salmon di masak dengan garing

Selamat datang di Channel MasterChef Indonesia Season 12.

Chef Juna, Chef Rudy Choirudin & Chef Renatta Moeloek akan mencari

siapa yang pantas menjadi the next MasterChef Indonesia Season 12!

Kompetisi memasak terbesar yang pastinya sayang untuk kamu lewatkan!

Jadi siapa kontestan favoritmu pada season ini?

SAKSIKAN! MasterChef Indonesia Season 12 Mulai Sabtu & Minggu

Pukul 15.45 WIB hanya di RCTI!

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News