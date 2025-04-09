Pertamina Patra Niaga menggelar sejumlah prosedur pengawasan ketat di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kegiatan itu bertujuan memastikan bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan memenuhi kualitas penerapan standar, dari mulai pengiriman hingga penyimpanan.

Selain itu, langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan pelanggan akan kualitas BBM yang saat ini menjadi prioritas utama Pertamina Patra Niaga.

PT Pertamina Patra Niaga, sebagai ujung tombak distribusi energi nasional, terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak yang disalurkan kepada masyarakat. Melalui serangkaian prosedur pengawasan ketat di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Pertamina Patra Niaga berupaya menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi standar pelayanan terbaik.

Untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen, setiap SPBU diwajibkan untuk menyediakan botol sampel BBM yang ditempatkan di area pompa. Botol ini diperbarui setiap kali ada pembongkaran atau pemindahan BBM dari truk tangki ke bak penampung. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa BBM yang disalurkan telah melalui proses pengecekan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Melalui berbagai upaya tersebut, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan memastikan kualitas dan kuantitas BBM yang disalurkan sesuai standar, serta meningkatkan transparansi dan kenyamanan di SPBU, diharapkan kepercayaan pelanggan terhadap Pertamina semakin meningkat.

Langkah-langkah ini juga sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

(rns)

