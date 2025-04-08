...

Garuda Asia Lolos Piala Dunia U-17 2025 | OKEZONE FLASH

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Selasa 08 April 2025 19:10 WIB
Timnas Indonesia U-17 mencetak sejarah! Untuk pertama kali, Evandra Florasta cs lolos Piala Dunia U-17 lewat jalur kualifikasi. Sejarah itu tercipta ketika Garuda Asia lolos ke perempat final Piala Asia U-17 dengan menaklukkan Timnas Yaman 4-1, pada 7 April 2025.
 
Dengan begitu, Timnas Indonesia U-17 masih menyisakan satu laga lagi di Grup C melawan Afghanistan. Namun begitu, enam poin yang dikoleksi tim asuhan Nova Arianto itu saat ini sudah cukup membawa mereka lolos ke fase knock out.
 
Coach Nova mengatakan, akan menerapkan formasi berbeda dalam melawan Afghanistan. Dengan status ‘aman’, dia akan memainkan pemain lapis kedua agar pemain yang belum bermain di dua laga sebelumnya mendapat menit bermain.
 
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Timnas Afghanistan, pada 11 April mendatang. Laga itu tidak akan memengaruhi posisi Garuda Asia yang saat ini masih memimpin klasemen Grup C.
 

