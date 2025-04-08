Panglima Komando Lalu Lintar Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo menyambut sebanyak 1.495 peserta mudik gratis yang tiba pada arus balik lebaran 2025, Senin (7/4/2025).

"Hari ini kami menerima penumpang arus balik dari mudik gratis bersama TNI Angkatan Laut (AL) menggunakan KRI Banjarmasin-592," ujar Hudiarto Krisno Utomo kepada awak media di Kolinamil, Jakarta Utara, Senin (7/4/2025).

(rns)

