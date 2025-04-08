Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma'ruf Amin, di Depok, Jawa Barat, pada Senin (7/4/2025).

Gibran disambut langsung oleh Ma'ruf Amin, dan keduanya berbincang dengan akrab. Mereka membahas berbagai topik ringan mengenai kehidupan pribadi, keluarga, serta pengalaman masing-masing dalam menjalankan tugas kenegaraan.

