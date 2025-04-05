Jenazah mendiang aktor Ray Sahetapy telah tiba di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Jumat, 4 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB.

Usai prosesi pemakaman, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, turut hadir untuk melakukan ziarah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum, yang merupakan sahabatnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno yang dikenal publik sebagai "Si Doel", mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya juga dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

Baca artikel: Wagub Rano Karno Gelar Open House di Kediamannya Diserbu Warga

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News