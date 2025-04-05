...

Kehilangan Sang Sahabat, Rano Karno Ziarah ke Makam Ray Sahetapy | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 05 April 2025 11:00 WIB
Jenazah mendiang aktor Ray Sahetapy telah tiba di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Jumat, 4 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB.
 
Usai prosesi pemakaman, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, turut hadir untuk melakukan ziarah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum, yang merupakan sahabatnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno yang dikenal publik sebagai "Si Doel", mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya juga dimakamkan di TPU Tanah Kusir.
 
 

