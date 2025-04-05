Kebijakan tarif impor yang disusun oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diperkirakan akan berpengaruh besar terhadap harga emas dunia.

Trump mengumumkan penerapan tarif resiprokal yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kebijakan tersebut, produk non-migas asal Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% saat memasuki pasar Amerika Serikat.

"Selama bulan puasa gak naik, untuk perhiasan baru hari ini naik. Harga paling tertinggi dari tahun sebelumnya," ujar Raychel penjual emas di Jakarta Selatan.

Baca artikel: Meme Trump dan Penguin Viral Setelah AS Kenakan Tarif Pada Pulau Tanpa Penduduk

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News