Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan dukungannya terhadap rencana pertemuan para tokoh bangsa, khususnya mantan presiden. Ia meyakini bahwa pertemuan ini akan membawa dampak yang baik bagi kondisi bangsa dan negara.

"Belum, belum tahu saya. Yang jelas Pak SBY dan Pak Prabowo sempat bersilaturahim di hari pertama lebaran, setelah salat Idulfitri, open house di Istana," ujar AHY di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

