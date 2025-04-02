Pada H+2 Lebaran, kemacetan panjang masih terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek dan Tol MBZ sejak Selasa (1/4/2025) pagi hingga sore.

Kepadatan lalu lintas mulai terjadi di Kilometer 27 hingga Kilometer 62 Tol Jakarta-Cikampek. Peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek didominasi oleh kendaraan pribadi yang digunakan untuk perjalanan wisata Lebaran serta arus mudik.

