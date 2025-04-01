Lapangan Desa Garung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, dipenuhi ribuan warga dari berbagai daerah, termasuk luar pulau, yang datang untuk melaksanakan salat Id. Pemandangan alam yang menakjubkan dengan dua gunung yang terlihat jelas menjadi daya tarik, bahkan menarik warga negara asing untuk ikut serta.

Berada di antara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, lokasi ini menyuguhkan udara yang sejuk dan suasana yang terasa sangat eksklusif.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News