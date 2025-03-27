...

Blak-blakan! Cak Imin ke Pemudik: Jangan Bawa Keluarga yang Tak Punya Skill ke Jakarta | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 27 Maret 2025 13:32 WIB
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berpesan kepada pemudik agar tidak membawa keluarga yang tidak memiliki keterampilan saat kembali ke Jakarta. 
 
"Salam sama semua keluarga dan tentu saja berbagilah dengan sekuat tenaga untuk semua masyarakat di kampung. Nah, baliknya ini, Jakarta sudah penuh. Jangan bawa yang tidak memiliki skill," kata Cak Imin saat melepas pemudik dalam acara Mudik Gratis PKB 2025 di DPP PKB, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
 

