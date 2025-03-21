Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut dinyatakan lolos Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Bahrain 2-0 dalam laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Saitama, pada 20 Maret 2025.

Dua gol Jepang disumbang oleh Daichi Kamada dan Takefusa Kubo. Hasil itu cukup membawa tim Samurai Biru lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 meski masih tersisa tiga laga lagi.

Sejauh ini, Jepang mendulang 19 poin dari tujuh laga, unggul 9 angka dari Australia yang ada di posisi kedua. Sementara posisi ketiga klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 ditempati Arab Saudi dengan 9 poin.

Arab Saudi ada di peringkat tiga setelah Al Dawsari menjebol pertahanan China dalam laga yang digelar di King Saudi University Stadium, pada 20 Maret 2025. Sementara Indonesia, harus puas di posisi empat dengan 6 poin usai dilibas Australia 1-5.

