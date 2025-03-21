...

Jepang Lolos Piala Dunia 2026, Kejagung Periksa 147 Saksi Kasus Pertamina | OKEZONE FLASH

Djanti Virantika, Jurnalis · Jum'at 21 Maret 2025 18:30 WIB
Kejagung memeriksa 147 saksi terkait kasus korupsi Pertamina. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, dari 147 saksi itu penyidik juga mengambil keterangan dari sembilan tersangka yang sudah ditahan.
 
Richard Lee isyaratkan Ruben Onsu sudah mualaf. Hal tersebut diungkapkan Richard saat membahas perjalanan spiritualnya sebagai mualaf. Richard mengatakan setelah masuk Islam, dia ditodong pertanyaan seputar rencana umrah dan haji.
 
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam menilai, boleh saja ormas meminta THR kepada pelaku usaha jelang Lebaran. Namun Bob berharap, tidak ada unsur pemaksaan yang berujung aksi premanisme dalam permintaan tersebut. Pasalnya, aksi pemaksaan dan pemblokiran akan memengaruhi iklim usaha.
 
Timnas Jepang lolos Piala Dunia usai taklukkan Bahrain. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut dinyatakan lolos Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Bahrain 2-0 dalam laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Saitama, pada 20 Maret 2025.
 
59 titik ladang ganja ditemukan di Bromo. Temuan puluhan ladang ganja itu terungkap lewat pantauan drone yang dilakukan petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Kementerian Kehutanan. Luas ladang tiap titik pun bervariasi.
 
