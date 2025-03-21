Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, dari 147 saksi itu penyidik juga mengambil keterangan dari sembilan tersangka yang sudah ditahan.

Harli menambahkan, penyidik juga masih mendalami keterangan seluruh direksi PT Pertamina Patra Niaga untuk bisa mengungkap kasus korupsi tersebut secara terang benderang.

Sementara itu, mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus tersebut, pada hari ini, 21 Maret 2025.

Selain Alfian, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini juga menjerat delapan pejabat Pertamina lainnya, seperti Riva Siahaan, Maya Kusmaya, hingga Edward Corne.

