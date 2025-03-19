Ridwan Kamil menegaskan, deposito miliaran rupiah yang disita KPK terkait kasus dugaan korupsi mark-up dana iklan BJB itu, bukan miliknya. Dia juga mengaku, tak tahu masalah terkait BJB.

Peristiwa kekerasan yang dialami Ratu Meta tersebut, dibagikannya lewat Instagram, pada 14 Maret 2025. Lewat video yang diunggahnya, terlihat pipi sang pedangdut berlubang dan mengeluarkan darah.

Tiga BUMN yang akan menerima suntikan modal itu adalah PT Agrinas Palma Nusantara, PT Agrina Jaladri Nusantara, dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, modal yang bakal disuntikkan bukan alokasi baru.

Kluivert menyadari, laga tandang melawan Australia tidak akan mudah. Namun dia optimistis, Jay Idzes cs bisa membawa pulang kemenangan. Optimisme itu diungkapkan sang pelatih, setelah melihat hasil sesi latihan pertama.

Mengonsumsi kopi kini sudah menjadi tren di kalangan anak muda di kota-kota besar. Minuman satu ini tidak akan merugikan kesehatan jika dikonsumsi dalam takaran yang sesuai yaitu tidak lebih dari 3 cangkir per hari.

