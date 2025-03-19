...

Patrick Kluivert Yakin Bisa Taklukkan Australia, Ratu Meta Di-KDRT Suami | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Rabu 19 Maret 2025 18:30 WIB
A A A
Ridwan Kamil menegaskan, deposito miliaran rupiah yang disita KPK terkait kasus dugaan korupsi mark-up dana iklan BJB itu, bukan miliknya. Dia juga mengaku, tak tahu masalah terkait BJB.
 
Peristiwa kekerasan yang dialami Ratu Meta tersebut, dibagikannya lewat Instagram, pada 14 Maret 2025. Lewat video yang diunggahnya, terlihat pipi sang pedangdut berlubang dan mengeluarkan darah.
 
Tiga BUMN yang akan menerima suntikan modal itu adalah PT Agrinas Palma Nusantara, PT Agrina Jaladri Nusantara, dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, modal yang bakal disuntikkan bukan alokasi baru.
 
Kluivert menyadari, laga tandang melawan Australia tidak akan mudah. Namun dia optimistis, Jay Idzes cs bisa membawa pulang kemenangan. Optimisme itu diungkapkan sang pelatih, setelah melihat hasil sesi latihan pertama.
 
Mengonsumsi kopi kini sudah menjadi tren di kalangan anak muda di kota-kota besar. Minuman satu ini tidak akan merugikan kesehatan jika dikonsumsi dalam takaran yang sesuai yaitu tidak lebih dari 3 cangkir per hari.
 
Host: Ramdani Bur
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini