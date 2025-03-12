Morning Zone edisi Rabu, 12 Maret 2025 bersama Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto membahas gelombang PHK yang tengah terjadi efek dari lemahnya daya beli masyarakat?. Selain itu dibahas Presiden Prabowo tinjau banjir Bekasi hingga perbaikan tata kelola lahan dari hulu hingga hilir guna mencegah terjadinya banjir.

Host: Andry Susanto

Co Host: Dani Jumadil Akhir

(fru)

