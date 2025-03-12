...

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Rabu 12 Maret 2025 10:00 WIB
Morning Zone edisi Rabu, 12 Maret 2025 bersama Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto membahas gelombang PHK yang tengah terjadi efek dari lemahnya daya beli masyarakat?. Selain itu dibahas Presiden Prabowo tinjau banjir Bekasi hingga perbaikan tata kelola lahan dari hulu hingga hilir guna mencegah terjadinya banjir.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Dani Jumadil Akhir 
 

