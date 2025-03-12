Morning Zone edisi Rabu, 12 Maret 2025 bersama Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto membahas Presiden Prabowo tinjau banjir Bekasi hingga perbaikan tata kelola lahan dari hulu hingga hilir guna mencegah terjadinya banjir. Selain itu juga membahas gelombang PHK yang tengah terjadi efek dari lemahnya daya beli masyarakat?

Host: Andry Susanto

Co Host: Dani Jumadil Akhir

Baca artikel: JKP hingga JHT Buruh Korban PHK Sritex Cair Sebelum Lebaran

