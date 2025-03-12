Morning Zone edisi Rabu, 12 Maret 2025 bersama Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto membahas Presiden Prabowo tinjau banjir Bekasi hingga perbaikan tata kelola lahan dari hulu hingga hilir guna mencegah terjadinya banjir. Selain itu juga membahas gelombang PHK yang tengah terjadi efek dari lemahnya daya beli masyarakat?
Host: Andry Susanto
Co Host: Dani Jumadil Akhir
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow